Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Media #Notizie Rai, perché la prima serata inizia e finisce sempre più tardi: Perché la prima serata inizia tardi?… - LuciaLaVita1 : RT @robertoseveron1: ?? Truffa «Ecobonus» e «Bonus Facciate» da 1,7 miliardi. Rai, Mediaset e alcuni giornali stanno facendo disinformazion… - dilettaDT13 : RT @tereziu_giulia: Parliamo di come ho sperato che ci fosse l’ultima parte dell ultima puntata di mare fuori in onda sulla Rai ma che inve… - l_naticchi : RT @tereziu_giulia: Parliamo di come ho sperato che ci fosse l’ultima parte dell ultima puntata di mare fuori in onda sulla Rai ma che inve… - firthoffifth3 : RT @gigimarts1: @IlarioDiGiovamb Magari se estendi il discorso a tutte le redazioni … ormai va di moda vomitare merdate sulla Lazio , dalla… -

Nek torna in televisione in prima seratacon la nuova edizione del programma Dalla strada al palco: come funziona. Nek fa il bis . Dopo il grande successo della prima edizione, il cantautore di Sassuolo torna in tv, su2, con ...Niente Under 21 e Nazionale femminile. Le partite saranno trasmesse solamente su Figc.it e sui canali social della Federcalcio. A oggi, riporta Gazzetta dello Sport, non è stato rinnovato l'accordo tra la tv di Stato e la ...Mentre c'è chi sostiene: "Non credo sia un dramma se queste gare non vannoa me piacerebbe che le trasmettesse Tv8 tramite Sky". Una scelta quella della televisione di Stato che arriva a ...

Sulla Rai niente Under 21 e Nazionale femminile Primaonline

Viva Rai 2, Fiorello scherza con Stanzani sul suo ex: Tommaso Zorzi non ci sta e reagisce male. La sua risposta social è esemplare Siamo ormai tutti abituati a svegliarci e ricevere il buongiorno da ...Diretta da Carmine Elia, Noi siamo leggenda è un fantasy coming of age e arriverà in autunno: la trama, il cast e tutto quello che sappiamo.