“Suite Poetica” al Teatro Astra di Torino | Adriana Cava Dance Company e la Pirouette unite nella poesia della danza

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 23 marzo 2023) Due passioni per lae launiscono le forze per creare uno spettacolo denso di sogni e di musiche famose e coinvolgenti: ecco la genesi artistica di “” in scena sabato 25 marzo alle 20,45 presso ildi via Rosolino Pilo 6 a. Nata da un’idea di due protagonisteitaliana comee Giorgia Martina, la performance artistica è un inno alla primavera dell’arte, con un’attenzione particolare alle coreografie proposte in chiavee accompagnate dalle note di pezzi musicali ormai leggendari. La prima parte dello spettacolo vedrà come protagonisti i ballerini de La: la scuola di ...