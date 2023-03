Subì amputazione delle gambe dopo una lite per viabilità | imputati assolti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiper non “aver commesso il fatto”: è il verdetto del giudice per l’udienza preliminare di Napoli Nord Daniele Grunieri per i tredel ferimento del 23enne Gaetano Barbuto Ferraiuolo, il ragazzo di Sant’Antimo (Napoli) colpito alleunaavvenuta nel settembre 2020, che ha perduto gli arti inferiori in seguito alle lesioni riportate. I tre, Antonio Sgamato, 26enne di Sant’Antimo, Raffaele Chiacchio, 19enne di Grumo Nevano e Antimo Belardo, 28enne di Sant’Antimo, furono arrestati un meseil fatto per tentato omicidio, quindi rimessi in libertà e rinviati a giudizio solo per il reato di lesioni gravissime. Grande delusione per Gaetano, che oggi con la mamma e le zie ha atteso la sentenza ad Aversa, sede del tribunale di Napoli ...