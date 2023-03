Stretta sull' euro-follia degli insetti a tavola | etichette ad hoc e scaffali riservati

(Di giovedì 23 marzo 2023) Regole rigide per l'etichettatura dei cibi che contengono farine di. Una regolamentazione, quella avviata dal governo, necessaria per garantire massima trasparenza ai consumatori im un ambito delicato come quello dell'alimentazione. "Emaniamo quattro decreti che riguardano i livelli autorizzativie farine derivanti da", ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, in conferenza stampa spiegando che "bisogna adottare una etichettatura specifica sui prodotti che hanno una derivazione da questi. Diamo la possibilità ai cittadini di scegliere, la libertà è una scelta ineludibile ma l'informazione altrettanto". "Non discuto - ha proseguito Lollobrigida - che ci si possa nutrire con quello che si ritenga più idoneo alla propria alimentazione" e "non considero questi prodotti in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Stretta sull'euro-follia degli #insetti nel piatto: etichette ad hoc e scaffali riservati #23marzo… - nocensuraverita : RT @Apocalypsevax: (5)Accordi di interscambio e di stretta cooperazione economica-strategica sono stati sottoscritti dai due leader asiatic… - fracaruc : RT @Apocalypsevax: (5)Accordi di interscambio e di stretta cooperazione economica-strategica sono stati sottoscritti dai due leader asiatic… - Aspeniaonline : 'Amicizia senza limiti', dicono di sé #Cina e #Russia. E invece di limiti ce ne sono eccome: dalla posizione subord… - vaniacavi : RT @Apocalypsevax: (5)Accordi di interscambio e di stretta cooperazione economica-strategica sono stati sottoscritti dai due leader asiatic… -

Nessun russo pensava di avere qualcosa da dire'Italia o sulla Francia e nessun americano ha ... Per venire alla piùattualità. La visita Xi Jinping a Mosca e l'invito che il presidente ...... nel febbraio 2018 il Parlamento europeo chiede alla Commissione di valutare la direttiva'ora ...sul tema se abolire o meno il passaggio continuo tra ora solare e ora legale rimane di...AGI/Vista - "Ferma restando la contrarietà nei confronti della decisione europea di immissione in commercio delle farine di insetti, la Conferenza delle Regioni, chiamata ad esprimersi'etichettatura di tali prodotti ha lavorato per inserire ulteriori garanzie per la tutela della salute dei consumatori. Serve cautela e tutte le garanzie, in Conferenza Stato - Regioni abbiamo ...

Stretta sulla vendita delle farine di insetti, l'Italia vara 4 decreti ... Agenzia ANSA

prevede anche maggiori poteri all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l'Agcom), che potrà ordinare ai fornitori di connessione Internet di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in ..."Emaniamo quattro decreti che riguardano i livelli autorizzativi sulle farine derivanti da insetti", ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, in conferenza stampa spiegando che ...