Streaming illegale | la proposta di legge italiana per bloccarlo

(Di giovedì 23 marzo 2023) Fino a 3 anni di carcere per chi registra un film al cinema e fino a 5mila euro di multa per chi usa i servizifuori. Agenzia per la cybersicurezza e Garante delle comunicazioni dovranno creare un team dedicato

Ogni anno in fumo 1,8 miliardi di euro leggi anche: perquisizioni e sequestri in tutta Italia Una piattaforma automatica (che sarà realizzata da AGCOM entro pochi mesi dall'...

Il Parlamento si prepara alla svolta contro la trasmissione illegale in streaming delle partite di calcio, di film e serie tv. La Camera dei Deputati ha infatti approvato, con 252 voti a favore e ...