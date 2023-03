Stranizza d’Amuri, la storia vera che ha ispirato il film (Di giovedì 23 marzo 2023) Stranizza d’Amuri è il nuovo film tratto da una storia vera, quella del delitto di Giarre, che si consumò nel 1980. Le vittime furono due ragazzi, Giorgio Agatino Giammona, di 25 anni, e Antonio Galatola, di soli 15 anni, uccisi perché omosessuali e fidanzati, in un contesto fortemente omofobo e retrogrado. Il film di Giuseppe Fiorello invece ambienta i fatti due anni dopo, nel 1982. Il protagonista di Stranizza d’Amuri è Gianni (Samuele Segreto), una ragazzo omosessuale di 17 anni vittima di bullismo, che un giorno incontra Nino (Gabriele Pizzurro), sedicenne con cui instaura prima una grande amicizia e col tempo una relazione molto più profonda. Nella Sicilia dell’epoca i due saranno costretti a tenere nascosto il sentimento che li lega, si sentono ... Leggi su screenworld (Di giovedì 23 marzo 2023)è il nuovotratto da una, quella del delitto di Giarre, che si consumò nel 1980. Le vittime furono due ragazzi, Giorgio Agatino Giammona, di 25 anni, e Antonio Galatola, di soli 15 anni, uccisi perché omosessuali e fidanzati, in un contesto fortemente omofobo e retrogrado. Ildi Giuseppe Fiorello invece ambienta i fatti due anni dopo, nel 1982. Il protagonista diè Gianni (Samuele Segreto), una ragazzo omosessuale di 17 anni vittima di bullismo, che un giorno incontra Nino (Gabriele Pizzurro), sedicenne con cui instaura prima una grande amicizia e col tempo una relazione molto più profonda. Nella Sicilia dell’epoca i due saranno costretti a tenere nascosto il sentimento che li lega, si sentono ...

