Stranizza d’amuri, la storia vera che ha ispirato il film: il delitto di Giarre (Di giovedì 23 marzo 2023) Se avete visto il trailer di Stranizza d’amuri vi sarete sicuramente chiesti se il film sia tratto da una storia vera. La risposta è sì. Stranizza d’amuri si rifà a una tragica vicenda, il duplice omicidio di due giovani amanti, Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola, avvenuto il 31 ottobre 1980 a Giarre, piccolo comune siciliano in provincia di Catania. Una tragedia che ha come movente principale l’omofobia. Nel suo esordio alla regia, Giuseppe Fiorello ci porta nella sua Sicilia, raccontandoci una storia ambientata nella calda estate del 1982, l’estate in cui Gianni e Nino – due giovani interpretati rispettivamente da Gabriele Pizzurro e Samuel Segreto – si incontrarono e si amarono. Purtroppo, però, quello narrato nel ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 23 marzo 2023) Se avete visto il trailer divi sarete sicuramente chiesti se ilsia tratto da una. La risposta è sì.si rifà a una tragica vicenda, il duplice omicidio di due giovani amanti, Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola, avvenuto il 31 ottobre 1980 a, piccolo comune siciliano in provincia di Catania. Una tragedia che ha come movente principale l’omofobia. Nel suo esordio alla regia, Giuseppe Fiorello ci porta nella sua Sicilia, raccontandoci unaambientata nella calda estate del 1982, l’estate in cui Gianni e Nino – due giovani interpretati rispettivamente da Gabriele Pizzurro e Samuel Segreto – si incontrarono e si amarono. Purtroppo, però, quello narrato nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Per me rimane il più bravo. Carattere, ritmo, presenza sul palco. E presto anche attore al cinema in “Stranizza d’a… - chetempochefa : 'Samuele Segreto in questo momento sta realizzando un altro grande sogno, con Maria De Filippi.' I protagonisti de… - chetempochefa : 'I protagonisti del film sono Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Samu in questo momento sta lavorando con Maria D… - Cinemaserietvit : Stranizza d’amuri, la storia vera che ha ispirato il film: il delitto di Giarre - flatrasilenzi : RT @sonochiaa: oggi esce “stranizza d’amuri” e si registra la seconda puntata del serale, quindi un in bocca al lupo speciale a samuele, pe… -

Stranizza d'amuri: recensione del film di Giuseppe Fiorello La recensione di Stranizza d'amuri, il film diretto da Giuseppe Fiorello e interpretato da Gabriele Pizzurro e Samuele ... Stranizza d'Amuri: la recensione del debutto alla regia di Giuseppe Fiorello Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Un amore impossibile macchiato dal sangue dell'omertà e dell'ignoranza al centro di Stranizza D'Amuri , il primo film da regista di Giuseppe Fiorello che arriva al cinema il 23 marzo con Kim Distribuzione. Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto interpretano due adolescenti che si ... I migliori album di Franco Battiato: Fetus, L'Era Del Cinghiale Bianco, La Voce Del Padrone e tanti altri A partire dalla title - track, il disco è uno dei momenti più alti del sodalizio tra il Maestro e il compositore Giusto Pio , trascinato anche da Stranizza D'Amuri e dalla scelta pop che - come detto ... La recensione di, il film diretto da Giuseppe Fiorello e interpretato da Gabriele Pizzurro e Samuele ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Un amore impossibile macchiato dal sangue dell'omertà e dell'ignoranza al centro di, il primo film da regista di Giuseppe Fiorello che arriva al cinema il 23 marzo con Kim Distribuzione. Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto interpretano due adolescenti che si ...A partire dalla title - track, il disco è uno dei momenti più alti del sodalizio tra il Maestro e il compositore Giusto Pio , trascinato anche dae dalla scelta pop che - come detto ... Stranizza d’Amuri: la recensione del debutto alla regia di Giuseppe Fiorello Sky Tg24