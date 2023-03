Stranizza d'amuri, la recensione: l'esordio alla regia di Beppe Fiorello per un film ispirato e vitale (Di giovedì 23 marzo 2023) La recensione di Stranizza d'amuri: l'ardore e l'adolescenza in un romanzo di formazione tragico e vitale, che segna il debutto alla regia di Giuseppe Fiorello. Protagonisti i bravissimi Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. C'è un'idea ben precisa nell'esordio da regista di Giuseppe Fiorello. L'intento, e lo capiamo via via che il film prende forma e prende corpo, non è quello di "denunciare", né tantomeno essere (troppo) protagonista di un romanzo di formazione crepato da un clima drammatico, in cui l'ambiente circostante - siamo nella Sicilia del 1982, che quasi sembra una sorta di Texas rurale - detta le leggi medievali di un tempo sbiadito. Un tempo poi sospeso, scandito dalle cicale che riempiono l'aria calda di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 marzo 2023) Ladid': l'ardore e l'adolescenza in un romanzo di formazione tragico e, che segna il debuttodi Giuseppe. Protagonisti i bravissimi Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. C'è un'idea ben precisa nell'da regista di Giuseppe. L'intento, e lo capiamo via via che ilprende forma e prende corpo, non è quello di "denunciare", né tantomeno essere (troppo) protagonista di un romanzo di formazione crepato da un clima drammatico, in cui l'ambiente circostante - siamo nella Sicilia del 1982, che quasi sembra una sorta di Texas rurale - detta le leggi medievali di un tempo sbiadito. Un tempo poi sospeso, scandito dalle cicale che riempiono l'aria calda di ...

