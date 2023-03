Stranger Things: Millie Bobby Brown avrebbe rifiutato 12 milioni per recitare nel film spinoff (Di giovedì 23 marzo 2023) Millie Bobby Brown è pronta a dire addio a Stranger Things, l'attrice avrebbe rifiutato una lucrosa offerta per comparire nel film spinoff in preparazione. Stranger Things sta per volgere al termine dopo cinque stagioni, ma a quanto pare ci sono piani per un film spinoff. film che, però, potrebbe prevedere l'assenza di Millie Bobby Brown. Secondo il Daily Mail e il Sun, l'interprete di Undici avrebbe rifiutato 12 milioni di dollari per recitare nel film. Al momento Netflix non conferma l'indiscrezione, ma appare chiaro ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 marzo 2023)è pronta a dire addio a, l'attriceuna lucrosa offerta per comparire nelin preparazione.sta per volgere al termine dopo cinque stagioni, ma a quanto pare ci sono piani per unche, però, potrebbe prevedere l'assenza di. Secondo il Daily Mail e il Sun, l'interprete di Undici12di dollari pernel. Al momento Netflix non conferma l'indiscrezione, ma appare chiaro ...

