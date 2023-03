Strane e straordinarie possono essere le reazioni sotto stress in particolare quello idrico

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ieri a New York è iniziata la tre giorni mondiale dell’acqua,la supervisione dell’ Onu. Una convention così importante sullo stesso argomento non era stata più organizzata dai primi anni ’70. Quando l’attenzione di una comunità è catturata da eventi di forte impatto emotivo per la loro impressionante forza distruttiva, come guerre o disastri naturali, può accadere, quasi inconsciamente, di non accorgersene e divalutare alcune altre situazioni contestuali, benché anche esse gravi. Si è già verificato che non sia stata attribuita, del tutto o quantomeno non più del minimo sufficiente, la dovuta rilevanza a fenomeni naturali come la siccità, che condizionano con forza le condizioni di vita, sia nel mondo animale che invegetale. Il risultato è stato l’alterazione pressoché immediata dell’equilibrio del mercato, ...