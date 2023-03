Stralcio ‘mini cartelle’ | Mastella ha ricevuto il consigliere Antonio Capuano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco di Benevento, Clemente, haquesta mattina ilcomunaleCapiano. Oggetto del colloquio, che si è svolto in un clima di massima serenità, le perplessità manifestate dalin ordine all’impossibilità di riconoscere lo ‘’ delle cosiddette. Il sindaco ha riconosciuto la legittimità delle ragioni addotte dae ne ha compreso le motivazioni, tuttavia gli ha ribadito che le questioni ostative sono di ordine tecnico-contabile. Al termine del faccia a faccia, ilha garantito al Sindaco che per ragioni di lealtà e per spirito di maggioranza voterà in Aula secondo ...