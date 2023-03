Strage piazza della Loggia, governo assente in aula: “Non sapevamo dell’udienza. Saremo parte civile” (Di giovedì 23 marzo 2023) Strage piazza della Loggia, governo assente: “Non sapevamo dell’udienza” Dopo la circolazione della notizia sulla mancata presenza della presidenza del Consiglio dei ministri all’udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi per la Strage di piazza della Loggia del 28 maggio 1974, arriva la smentita da parte del sottosegretario del governo, Alfredo Mantovano. “La Presidenza del Consiglio non ha ricevuto alcun avviso riguardante la fissazione dell’udienza preliminare del processo a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, imputati per la Strage di piazza ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 marzo 2023): “Non” Dopo la circolazionenotizia sulla mancata presenzapresidenza del Consiglio dei ministri all’udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi per ladidel 28 maggio 1974, arriva la smentita dadel sottosegretario del, Alfredo Mantovano. “La Presidenza del Consiglio non ha ricevuto alcun avviso riguardante la fissazionepreliminare del processo a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, imputati per ladi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ?? La presidenza del Consiglio dei ministri, il governo Meloni, non si è costituita parte civile nell'udienza preli… - Agenzia_Ansa : A Brescia l'udienza preliminare sul nuovo filone d'inchiesta per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 197… - fattoquotidiano : Strage di piazza della Loggia, la presidenza del consiglio non si costituisce parte civile. I familiari delle vitti… - boborobo88 : RT @giannicuperlo: Il governo italiano non si costituisce parte civile al nuovo processo per la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Er… - Andrea_24111976 : RT @CeresaRaffaele: Oggi si riapre nella mia Brescia il processo per la strage di Piazza della Loggia e la Presidenza del Consiglio non si… -

Piazza Loggia, "Governo parte civile" ... imputati per la Strage di Piazza dell Loggia a Brescia". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano annunciando che il governo si costituirà parte civile al ... Tg News - 23/3/2023 In questa edizione: - Meloni al Consiglio Ue: passi avanti sui migranti - Oristano, maxi frode fiscale da 200 milioni - Rovigo, esplosione in aula, due ragazzi feriti - Strage Piazza della Loggia a Brescia, si torna in aula - Camera approva commissione d'inchiesta su Orlandi e Gregori - E - Commerce, Amazon lancia le offerte di Primavera - Previsioni del tempo 3B ... Strage di Piazza della Loggia, nota del Sottosegretario Mantovano La Presidenza del Consiglio non ha ricevuto alcun avviso riguardante la fissazione dell'udienza preliminare del processo a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, imputati per la strage di piazza della Loggia Brescia. Per questo, l'Avvocatura dello Stato, su mandato della stessa Presidenza del Consiglio, chiederà al Gup di Brescia la rimessione in termini ai fini della ... ... imputati per ladidell Loggia a Brescia". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano annunciando che il governo si costituirà parte civile al ...In questa edizione: - Meloni al Consiglio Ue: passi avanti sui migranti - Oristano, maxi frode fiscale da 200 milioni - Rovigo, esplosione in aula, due ragazzi feriti -della Loggia a Brescia, si torna in aula - Camera approva commissione d'inchiesta su Orlandi e Gregori - E - Commerce, Amazon lancia le offerte di Primavera - Previsioni del tempo 3B ...La Presidenza del Consiglio non ha ricevuto alcun avviso riguardante la fissazione dell'udienza preliminare del processo a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, imputati per ladidella Loggia Brescia. Per questo, l'Avvocatura dello Stato, su mandato della stessa Presidenza del Consiglio, chiederà al Gup di Brescia la rimessione in termini ai fini della ... Strage di Piazza della Loggia: la presidenza Consiglio si costituirà parte civile Agenzia ANSA Strage di piazza della Loggia, Mantovano: “Il governo si costituirà parte civile” ROMA – Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha annunciato che il governo si costituirà parte civile nel nuovo processo sulla strage di piazza della Loggia a Brescia, ... Strage di Brescia, Mantovano: “Presidenza del Consiglio si costituirà parte civile” (Adnkronos) – “La presidenza del Consiglio non ha ricevuto nessun avviso riguardante la fissazione dell’udienza preliminare del processo a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, imputati per la ... ROMA – Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha annunciato che il governo si costituirà parte civile nel nuovo processo sulla strage di piazza della Loggia a Brescia, ...(Adnkronos) – “La presidenza del Consiglio non ha ricevuto nessun avviso riguardante la fissazione dell’udienza preliminare del processo a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, imputati per la ...