Strage di piazza della Loggia, la presidenza del consiglio non si costituisce parte civile. I familiari delle vittime: “Il governo chiarisca” (Di giovedì 23 marzo 2023) Il governo italiano non ritiene di essere parte lesa della Strage di Brescia che il 28 maggio fece 28 morti e 102 feriti. La presidenza del consiglio dei Ministri, infatti, non si è costituita parte civile nel nuovo processo sulla Strage di piazza della Loggia. È quanto emerge dalle prime battute dell’udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, indagato che non è presente in aula. Oltre alle famiglie delle vittime, si sono costituiti parti civili il Comune di Brescia e le sigle sindacali che avevano indetto la manifestazione il 28 maggio 1974. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Zorzi, che, come era ampiamente previsto, non è presente in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Ilitaliano non ritiene di esserelesadi Brescia che il 28 maggio fece 28 morti e 102 feriti. Ladeldei Ministri, infatti, non si è costituitanel nuovo processo sulladi. È quanto emerge dalle prime battute dell’udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, indagato che non è presente in aula. Oltre alle famiglie, si sono costituiti parti civili il Comune di Brescia e le sigle sindacali che avevano indetto la manifestazione il 28 maggio 1974. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Zorzi, che, come era ampiamente previsto, non è presente in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : A Brescia l'udienza preliminare sul nuovo filone d'inchiesta per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 197… - adiy2010 : RT @AlekosPrete: La presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita parte civile nel nuovo processo sulla strage neofascista di p… - fattoquotidiano : Strage di piazza della Loggia, la presidenza del consiglio non si costituisce parte civile. I familiari delle vitti… - chiamatemibobo : RT @La_manina__: È iniziata a Brescia l’udienza preliminare sul nuovo filone d’inchiesta per la Strage di Piazza della Loggia. Chiesto il r… - chiamatemibobo : RT @AlekosPrete: La presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita parte civile nel nuovo processo sulla strage neofascista di p… -

Strage di Piazza della Loggia: la presidenza Consiglio non è parte civile La presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita parte civile nel nuovo processo sulla strage di piazza della Loggia . È quanto emerge dalle prime battute dell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, indagato che non è presente in aula. Oltre alle famiglie delle vittime, si sono ... Piazza Loggia, la presidenza del Consiglio non è parte civile La presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita parte civile nel nuovo processo sulla strage di piazza della Loggia. È quanto emerge dalle prime battute dell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, impuitato che non è presente in aula. Oltre alle famiglie delle vittime, si sono ... Piazza della Loggia, a Brescia al via l'udienza senza imputato È iniziata a Palazzo di Giustizia di Brescia l'udienza preliminare sul nuovo filone d'inchiesta per la Strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Roberto Zorzi, che, come era ampiamente previsto, non è presente in aula. Zorzi il giorno dell'... La presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita parte civile nel nuovo processo sulladidella Loggia . È quanto emerge dalle prime battute dell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, indagato che non è presente in aula. Oltre alle famiglie delle vittime, si sono ...La presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita parte civile nel nuovo processo sulladidella Loggia. È quanto emerge dalle prime battute dell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi, impuitato che non è presente in aula. Oltre alle famiglie delle vittime, si sono ...È iniziata a Palazzo di Giustizia di Brescia l'udienza preliminare sul nuovo filone d'inchiesta per ladidella Loggia del 28 maggio 1974. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Roberto Zorzi, che, come era ampiamente previsto, non è presente in aula. Zorzi il giorno dell'... Strage piazza Loggia: la presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita parte civile Giornale di Brescia Piazza Loggia, la presidenza del Consiglio non è parte civile (ANSA) - BRESCIA, 23 MAR - La presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita parte civile nel nuovo processo sulla strage di piazza della Loggia. È quanto emerge dalle prime battute ... Piazza Della Loggia, strage di Brescia: presidenza del Consiglio dei Ministri non si costituisce parte civile La presidenza del Consiglio dei ministri non si è costituita parte civile nell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, nata dall'inchiesta quattro sulla strage di piazza della ... (ANSA) - BRESCIA, 23 MAR - La presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita parte civile nel nuovo processo sulla strage di piazza della Loggia. È quanto emerge dalle prime battute ...La presidenza del Consiglio dei ministri non si è costituita parte civile nell'udienza preliminare a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, nata dall'inchiesta quattro sulla strage di piazza della ...