Strage di Brescia, Mantovano sbugiarda "Repubblica": «Palazzo Chigi sarà parte civile»

La solita tempesta in un bicchier d'acqua, scatenata dalla solita Repubblica (edizione online, in questo caso) con obiettivo il solito indirizzo: Palazzo Chigi. Il casus belli, questa volta, è la mancata costituzione di parte civile della presidenza del Consiglio dei Ministri nel nuovo processo sulla Strage di piazza della Loggia, avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974. Nelle prime battute dell'udienza preliminare, oltre alle famiglie delle vittime, risultano costituiti solo il Comune di Brescia e le sigle sindacali che avevano indetto la manifestazione il giorno della Strage. In realtà, a svelare l'arcano, sarebbe bastata una telefonata a Palazzo Chigi.

