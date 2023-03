Strade più sicure, arriva il decreto e la stretta di Salvini (Di giovedì 23 marzo 2023) Una riunione importante sulla sicurezza stradale, quella di ieri, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presieduta dal vicepremier e titolare del dicastero di Porta Pia, Matteo Salvini. Un incontro a cui hanno partecipato numerose associazioni, oltre che università, esperti e stampa specializzata, durante il quale il leader della Lega ha spiegato che il Mit sta lavorando ad un decreto legge, da varare ad aprile, «che conterrà alcuni primi spunti sulla sicurezza, modificando il Codice della strada. L'altro passo, decisivo - si legge in una nota - sarà il via libera ad una revisione organica del Codice della strada per aggiornare le norme attuali che sono vecchie di decenni, e che passerà da una condivisione con altri ministeri, a partire da Viminale e Giustizia, oltre che dall'esame parlamentare». Le linee ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 marzo 2023) Una riunione importante sullazza stradale, quella di ieri, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presieduta dal vicepremier e titolare del dicastero di Porta Pia, Matteo. Un incontro a cui hanno partecipato numerose associazioni, oltre che università, esperti e stampa specializzata, durante il quale il leader della Lega ha spiegato che il Mit sta lavorando ad unlegge, da varare ad aprile, «che conterrà alcuni primi spunti sullazza, modificando il Codice della strada. L'altro passo, decisivo - si legge in una nota - sarà il via libera ad una revisione organica del Codice della strada per aggiornare le norme attuali che sono vecchie di decenni, e che passerà da una condivisione con altri ministeri, a partire da Viminale e Giustizia, oltre che dall'esame parlamentare». Le linee ...

