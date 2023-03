Strada provinciale “Mutria”, al via il progetto per la messa in sicurezza (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoil Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha approvato il progetto in via tecnica ed economica per la messa in sicurezza della Strada provinciale n. 76 “Mutria”, complessiva estesa per circa 30 chilometri, nel tratto Cusano Mutri – Pietraroja – Bocca della Selva. L’intervento prevede di mobilitare fondi per 100mila Euro messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle Province, al fine di intervenire a mettere in sicurezza circa 30 metri lineari di Strada dopo il cedimento del muro di sottoscarpa in pietra. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoil Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha approvato ilin via tecnica ed economica per laindellan. 76 “”, complessiva estesa per circa 30 chilometri, nel tratto Cusano Mutri – Pietraroja – Bocca della Selva. L’intervento prevede di mobilitare fondi per 100mila Euro messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle Province, al fine di intervenire a mettere incirca 30 metri lineari didopo il cedimento del muro di sottoscarpa in pietra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

