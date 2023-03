Stellantis-Crédit Agricole - La NewCo verso Portogallo e Lussemburgo (Di giovedì 23 marzo 2023) Si rafforza la concentrazione nelle attività di noleggio a lungo termine in Europa. Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance hanno annunciato ieri la firma di un accordo vincolante per l'acquisizione delle attività di ALD e LeasePlan (a loro volta in fase di consolidamento), rispettivamente in Portogallo e in Lussemburgo. L'operazione accresce il peso della NewCo risultante dagli accordi fra il costruttore e il gruppo finanziario, il cui nome non è stato ancora svelato, che riunisce Leasys e Free2Move Lease. La nuova entità del noleggio a lungo termine, il cui obiettivo principale a medio termine è raggiungere il traguardo di una flotta di un milione di veicoli partendo dagli attuali 828mila, con le due acquisizioni vede accrescere il parco di 30mila unità. Centro e nord ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 23 marzo 2023) Si rafforza la concentrazione nelle attività di noleggio a lungo termine in Europa.Consumer Finance hanno annunciato ieri la firma di un accordo vincolante per l'acquisizione delle attività di ALD e LeasePlan (a loro volta in fase di consolidamento), rispettivamente ine in. L'operazione accresce il peso dellarisultante dagli accordi fra il costruttore e il gruppo finanziario, il cui nome non è stato ancora svelato, che riunisce Leasys e Free2Move Lease. La nuova entità del noleggio a lungo termine, il cui obiettivo principale a medio termine è raggiungere il traguardo di una flotta di un milione di veicoli partendo dagli attuali 828mila, con le due acquisizioni vede accrescere il parco di 30mila unità. Centro e nord ...

