Stefano Tacconi lascia l' ospedale | il figlio | ' Mi chiede se ridaranno i punti alla Juve'

Il peggio è passato perché dopo undici mesi di apprensione e speranze l'ex capitano della Juventus e numero uno della Nazionaleè stato dimesso dall'ospedale di Alessandria, per terminare l'ultima fase riabilitativa in una struttura più vicina a casa. Ricoverato dallo scorso 22 aprile in seguito a emorragia ..., a quasi un anno dall'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma, ha lasciato Alessandria, per terminare l'ultima fase riabilitativa in una struttura più vicina a casa. Era la metà di ...All'indomani del comunicato condiviso con l'azienda ospedaliera che ha salvato la vita, come ha scritto Andrea sui social, e seguitodallo scorso aprile ad oggi è il momento di ...

Stefano Tacconi lascia l'ospedale di Alessandria: riabilitazione vicino a casa - Sportmediaset Sport Mediaset

Stefano Tacconi sta meglio e lascia l’ospedale di Alessandria dove è ricoverato da quasi un anno. Proseguirà le cure vicino casa, in un ospedale della Lombardia. Lo scorso aprile il campione è stato ...Su Gazzetta: "Tacconi, che uscita!". L’ex portiere ha lasciato l’ospedale e proseguirà la rieducazione a Milano. Il figlio Andrea: "Il mio sogno è di poter andare allo stadio con lui". Della Juve, un ...