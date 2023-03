Stefano Tacconi, la sua prima richiesta dopo esser stato dimesso dall’ospedale (Di giovedì 23 marzo 2023) Ci sono buone notizie: Stefano Tacconi è stato dimesso dall’ospedale. A distanza di quasi un anno dal malore che avrebbe potuto costargli la vita l’ex portiere azzurro ha lasciato la clinica. Il noto volto della Juventus, dopo l’operazione effettuata dall’equipe del Direttore di Neurochirurgia Andrea Barbanera, con il supporto del neuroradiologo Ivan Gallesio, era stato ricoverato nel mese di luglio presso al “Teresio Borsalino”, da dove è uscito qualche giorno fa. In questi mesi Tacconi si è sottoposto ad un lungo periodo di riabilitazione. leggi anche: Stefano Tacconi, ora è ufficiale: l’annuncio del figlio poco fa leggi anche: Stefano Tacconi, il post di sua figlia su ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 marzo 2023) Ci sono buone notizie:. A distanza di quasi un anno dal malore che avrebbe potuto costargli la vita l’ex portiere azzurro ha lasciato la clinica. Il noto volto della Juventus,l’operazione effettuata dall’equipe del Direttore di Neurochirurgia Andrea Barbanera, con il supporto del neuroradiologo Ivan Gallesio, eraricoverato nel mese di luglio presso al “Teresio Borsalino”, da dove è uscito qualche giorno fa. In questi mesisi è sottoposto ad un lungo periodo di riabilitazione. leggi anche:, ora è ufficiale: l’annuncio del figlio poco fa leggi anche:, il post di sua figlia su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Tacconi si rialza, il figlio racconta: “Mi chiede se ridanno i 15 punti alla Juve” - MCalcioNews : Ultim'ora Stefano Tacconi, importantissimo aggiornamento dall'ospedale: tifosi commossi - drking_77 : Forza Stefano!!! Da un grande interista come me, un grande in bocca al lupo! Ce la farai!!! #Tacconi #gazzetta - Rino91501751 : RT @enrico_pennino: Buongiorno. Il mio ex vicino di ombrellone delle estati più liete si sta riprendendo! Forza Stefano. Ha chiesto al figl… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Tacconi si rialza, il figlio racconta: “Mi chiede se ridanno i 15 punti alla Juve” -