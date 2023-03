Stefano Azzi: “Serie A? Siamo pronti” (Di giovedì 23 marzo 2023) «La Serie A è di grande interesse Dazn pronta alla gara sui diritti» Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 19 Va bene parlare del prezzo, ma prima mi concentrerei sul menu e sulla pirateria. È da lì che bisogna partire». Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia, non si nasconde alla domanda e conferma: «Sui diritti della Serie A per i prossimi cinque anni Siamo pronti a giocare la nostra partita con determinazione. Ma l’importante è anche migliorare il prodotto come experience. Cosa assolutamente possibile». Azzi è arrivato alla guida di Dazn Italia un anno fa. E guarda ai 12 mesi alle spalle «in maniera positiva. In questo periodo abbiamo cambiato passo. Sulla sostenibilità finanziaria, nel rapporto con le istituzioni, negli investimenti in tecnologie, nel rapporto con i ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 23 marzo 2023) «LaA è di grande interesse Dazn pronta alla gara sui diritti» Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 19 Va bene parlare del prezzo, ma prima mi concentrerei sul menu e sulla pirateria. È da lì che bisogna partire»., ceo di Dazn Italia, non si nasconde alla domanda e conferma: «Sui diritti dellaA per i prossimi cinque annia giocare la nostra partita con determinazione. Ma l’importante è anche migliorare il prodotto come experience. Cosa assolutamente possibile».è arrivato alla guida di Dazn Italia un anno fa. E guarda ai 12 mesi alle spalle «in maniera positiva. In questo periodo abbiamo cambiato passo. Sulla sostenibilità finanziaria, nel rapporto con le istituzioni, negli investimenti in tecnologie, nel rapporto con i ...

