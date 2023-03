STATS – L’Italia vinse l’Europeo grazie alla difesa O no?

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 marzo 2023) Non si sarà mai d’accordo sulle interpretazioni delle vittorie e quella della Nazionale aldel 2021 ha ricevuto diverse letture Non si sarà mai d’accordo sulle interpretazioni delle vittorie e anche quella della Nazionale aldel 2021 in Inghilterra ha ricevuto diverse letture. Vi è chi vi ha visto un’apoteosi di una mentalità offensiva, considerata nuova e coraggiosa, che ha permesso di costruire passo dopo passo una cavalcata conclusasi col trionfo finale. Altri, invece, considerano quel successo una somma di circostanze maturate di gara in gara. Detto in altri termini, si è vinto ma poteva anche non necessariamente finire così, siamo stati bravi a volgere gli episodi a nostro favore, sul puro piano del gioco non avremmo dovuto noi alzare la coppa, Infine, c’è chi considera la«la forza travolgente ...