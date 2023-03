Stadio Milan, Sala: “Confermata la volontà su La Maura” (Di giovedì 23 marzo 2023) Il sindaco di Milan, Sala, ha parlato dello Stadio rossonero dopo l'incontro con la dirigenza del Diavolo di questa mattina Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 marzo 2023) Il sindaco di, ha parlato dellorossonero dopo l'incontro con la dirigenza del Diavolo di questa mattina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milan, incontro con Sala per lo stadio. Ma Cardinale non c'è - lucabianchin7 : Gerry #Cardinale è atteso in settimana a Milano: nuovi incontri per lo stadio, sempre più una priorità. Quattro are… - Udinese_1896 : 90’+7’ | E' FINITAAA! TRIONFO UDINESE! E' una Gioia Bellissima quella che l'Udinese regala alla SUA Gente, tornando… - GianmarcoGuizz1 : RT @LiveRossonera: ??NUOVE NOTIZIE SULLO STADIO?? Questa mattina il sindaco #Sala è intervenuto sulla questione stadio al termine di un inc… - Alex46115579 : RT @CalcioFinanza: #Milan, #Sala incontra #Cardinale: «Confermata la volontà su La Maura. Ritengono che in un paio di settimane potranno po… -

Nuovo stadio, il Sindaco Sala: "Ecco dove vuole farlo il Milan" Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sulla situazione nuovo stadio per il Milan. Tutti i dettagli Giuseppe Sala ha parlato del nuovo stadio del Milan dopo l'incontro con Gerry Cardinale. PAROLE - "Loro confermano la volontà di procedere su La Maura. Quello che io ho chiesto è per prima cosa di confermarmi formalmente ... Nuovo stadio Inter, Sala: 'Al momento non è stata manifestata alcuna opzione' 'Al momento l'Inter non manifesta altre opzioni'. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla situazione legata al nuovo stadio del Milan che la società, dopo l'incontro di questa mattina con i vertici e l'amministrazione comunale, ha ribadito voler costruire nell'area dell'Ippodromo La Maura. L 'Inter , invece, non si ... Milan, Cardinale incontra Sala per lo stadio: "Confermato interesse per La Maura" È il 1925 quando il Presidente del Milan, Piero Pirelli, sollecita la costruzione di uno stadio calcistico vicino a quell'Ippodromo per il Trotto tornato estremamente attuale (sponda, sempre, ... Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sulla situazione nuovoper il. Tutti i dettagli Giuseppe Sala ha parlato del nuovodeldopo l'incontro con Gerry Cardinale. PAROLE - "Loro confermano la volontà di procedere su La Maura. Quello che io ho chiesto è per prima cosa di confermarmi formalmente ...'Al momento l'Inter non manifesta altre opzioni'. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla situazione legata al nuovodelche la società, dopo l'incontro di questa mattina con i vertici e l'amministrazione comunale, ha ribadito voler costruire nell'area dell'Ippodromo La Maura. L 'Inter , invece, non si ...È il 1925 quando il Presidente del, Piero Pirelli, sollecita la costruzione di unocalcistico vicino a quell'Ippodromo per il Trotto tornato estremamente attuale (sponda, sempre, ... Milan, Cardinale incontra Sala per lo stadio: "Confermato interesse per La Maura" Sky Sport Nuovo stadio, il Sindaco Sala: «Ecco dove vuole farlo il Milan» Giuseppe Sala ha parlato del nuovo stadio del Milan dopo l’incontro con Gerry Cardinale. PAROLE – «Loro confermano la volontà di procedere su La Maura. Quello che io ho chiesto è per prima cosa di ... Stadio Milan, sindaco Sala…" Gerry Cardinale sarà a Milano per la questione stadio . Il fondatore di RedBird, che era già in Europa nei giorni scorsi, effettuerà una serie di incontri per cercare di portare avanti il… Leggi ... Giuseppe Sala ha parlato del nuovo stadio del Milan dopo l’incontro con Gerry Cardinale. PAROLE – «Loro confermano la volontà di procedere su La Maura. Quello che io ho chiesto è per prima cosa di ...Gerry Cardinale sarà a Milano per la questione stadio . Il fondatore di RedBird, che era già in Europa nei giorni scorsi, effettuerà una serie di incontri per cercare di portare avanti il… Leggi ...