Sport in tv oggi (giovedì 23 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 23 marzo 2023) oggi, giovedì 23 marzo 2023, saranno di scena diversi Sport: gli Sport invernali con le gare dei Mondiali di pattinaggio artistico e curling femminile, il tennis con i tornei ATP e WTA di Miami, il basket femminile con l’Euro Cup, e molti altri ancora. Nella terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, la Forlì-Forlì, di 139.7 km, sarà decisivo il circuito che caratterizzerà la corsa, quello di Monte Cavallo, strutturato su un anello di 27.7 km da ripetere tre volte, che comprende un tratto in sterrato. Nella quarta tappa della Volta Ciclista a Catalunya sono previsti 188.2 km da Llívia a Sabadell. Previsti 3 GPM: il prima categoria di La Molina, è in partenza e potrebbe favorire qualche fuga da lontano. Poi due terza categoria ed ultimo scollinamento a 30 chilometri dall’arrivo: c’è lo ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023)232023, saranno di scena diversi: gliinvernali con le gare dei Mondiali di pattinaggio artistico e curling femminile, il tennis con i tornei ATP e WTA di Miami, il basket femminile con l’Euro Cup, e molti altri ancora. Nella terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, la Forlì-Forlì, di 139.7 km, sarà decisivo il circuito che caratterizzerà la corsa, quello di Monte Cavallo, strutturato su un anello di 27.7 km da ripetere tre volte, che comprende un tratto in sterrato. Nella quarta tappa della Volta Ciclista a Catalunya sono previsti 188.2 km da Llívia a Sabadell. Previsti 3 GPM: il prima categoria di La Molina, è in partenza e potrebbe favorire qualche fuga da lontano. Poi due terza categoria ed ultimo scollinamento a 30 chilometri dall’arrivo: c’è lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Sport in tv oggi (giovedì 23 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - - leodiby : Buongiorno e buon giovedi a tutti, le prime pagine dei giornali di oggi 23 marzo 2023. Tuttosport - 'Juve, l'accu… - RicBattaglia : RT @roseohara78: Ho provato a guardare il mondiale oggi, ma onestamente mi è impossibile non fare paragoni. Piaccia o meno, senza la Russia… - Guzzi19958320 : RT @roseohara78: Ho provato a guardare il mondiale oggi, ma onestamente mi è impossibile non fare paragoni. Piaccia o meno, senza la Russia… - anto_galli4 : RT @roseohara78: Ho provato a guardare il mondiale oggi, ma onestamente mi è impossibile non fare paragoni. Piaccia o meno, senza la Russia… -