Sport e alimentazione vegana: qualche consiglio (Di giovedì 23 marzo 2023) Chi pratica Sport e segue un'alimentazione vegana si sente spesso chiedere dove prenda le proteine e gli altri nutrienti di cui necessità. Uno Sportivo, infatti, rispetto a chi pratica uno stile di vita molto sedentario, necessita di un maggiore apporto di sostante benefiche. L'attenzione per l'alimentazione, quindi, deve essere massima. In realtà non sono solo le proteine quello di cui un'atleta ha maggiormente bisogno per ricaricarsi, ma anche i carboidrati e i grassi. Chi segue un regime alimentare vegano dovrebbe inserire nella sua dieta quanti più cibi possibili per far sì che risulti varia ed equilibrata. Tra i cibi più consumati dai vegani troviamo: frutta e verdura; cereali e pane; legumi; semi; frutta secca; sostituiti della carne (ad esempio seita, tofu, tempeh, soia); prodotti a base di ...

