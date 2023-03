Spezia, Semplici: «Siamo vicini alla mentalità che voglio» (Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole di Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, dopo il pareggio in amichevole contro il Monaco. I dettagli Leonardo Semplici ha parlato ai canali ufficiali dello Spezia dopo l’1-1 in amichevole contro il Monaco. PAROLE – «I ragazzi hanno fatto molto bene, alcuni che avevano giocato poco hanno retto il confronto anche con avversari fisicamente ben dotati. Ci avviciniamo sempre più a quella mentalità che sto cercando di trasmettere, quella di fare sempre la gara. E’ stato importante per acquisire mentalità in vista del campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole di Leonardo, allenatore dello, dopo il pareggio in amichevole contro il Monaco. I dettagli Leonardoha parlato ai canali ufficiali dellodopo l’1-1 in amichevole contro il Monaco. PAROLE – «I ragazzi hanno fatto molto bene, alcuni che avevano giocato poco hanno retto il confronto anche con avversari fisicamente ben dotati. Ci avamo sempre più a quellache sto cercando di trasmettere, quella di fare sempre la gara. E’ stato importante per acquisirein vista del campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

