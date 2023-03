Spezia | 1-1 in amichevole col Monaco | in rete Caldara

(Di giovedì 23 marzo 2023) 1-1 inper loche, al Training Center di La Turbie, il centro sportivo della squadra del Principato, ha pareggiato proprio contro il. Spezzini in vanraggio con un colpo di testa disugli sviluppi di un calcio d’angolo. Pareggio firmato a fine primo tempo da Coulibaly. Così il tecnico Semplici: “É stata una bella giornata, abbiamo svolto un bel test match in uno dei centri sportivi più belli d’Europa, contro una squadra di grande valore. Questa partita mi è servita soprattutto per vedere e valutare i ragazzi che finora hanno avuto meno spazio, dai quali ho avuto tante belle sensazioni. Ora ci auguriamo di recuperare qualche giocatore che oggi era assente, in più speriamo che i convocati in Nazionale rientrino alla base in una buona condizione per arrivare al match con la Salernitana al ...

