Spagna vs Norvegia – ultime notizie e possibili formazioni

Luis de la Fuente sarà il primo allenatore della Spagna sabato 25 marzo sera, quando la Roja affronterà la Norvegia nel primo incontro di qualificazione a Euro 2024. La Spagna non è in campo da quando ha perso ai rigori contro il Marocco nella fase a 16 della Coppa del Mondo 2022, mentre la Norvegia ha giocato l'ultima volta in amichevole nel novembre 2022, pareggiando 1-1 con la Finlandia. Il calcio di inizio di Spagna vs Norvegia è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Spagna vs Norvegia a che punto sono le due squadre Spagna La Spagna sta entrando in una nuova era con l'allenatore De la Fuente, che ha sostituito Luis Enrique al timone, il quale ha lasciato dopo la delusione della Coppa del Mondo

