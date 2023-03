Spagna-Norvegia (sabato 25 marzo 2023 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. La Rosaleda ospita la prima del nuovo corso della Roja (Di giovedì 23 marzo 2023) L’uscita ai rigori nel mondiale in Qatar negli ottavi di finale col Marocco ha determinato la fine di un’era per la Roja: il progetto di Luis Enrique si è concluso in maniera amara, dopo delle premesse ottime agli Europei e in Nations League. Probabilmente alla vigilia del mondiale nessuno pensava che Lucho sarebbe stato congedato InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 23 marzo 2023) L’uscita ai rigori nel mondiale in Qatar negli ottavi di finale col Marocco ha determinato la fine di un’era per la: il progetto di Luis Enrique si è concluso in maniera amara, dopo delle premesse ottime agli Europei e in Nations League. Probabilmente alla vigilia del mondiale nessuno pensava che Lucho sarebbe stato congedato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... planetwin365ita : Riparte dal ct #DeLaFuente il nuovo ciclo della #Spagna, delusa da #Qatar22 ma pronta a prendersi la vetta del grup… - TV8it : Nella prima giornata di UEFA European Qualifiers si sfidano Spagna e Norvegia ? Non perdetevi il match, sabato dal… - ValeryTrovato : RT @Nicola89144151: Nazionali in Chiaro, orari e TV: 23/03 20:45 Italia - Inghilterra (Rai 1) 24/03 20:45 Francia - Olanda (20) 25/03 20:4… - Ladini91753918 : RT @Nicola89144151: Nazionali in Chiaro, orari e TV: 23/03 20:45 Italia - Inghilterra (Rai 1) 24/03 20:45 Francia - Olanda (20) 25/03 20:4… - SKAGERRAT : RT @M49liberorso: Congedi di paternità: - Finlandia: 7 mesi - Spagna: 16 settimane - Svezia: 90 giorni - Norvegia: 12 settimane - Italia:… -