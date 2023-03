(Di giovedì 23 marzo 2023) Garethinterviene ai microfoni di Rai Sport nel pre partita di Italia-Inghilterra al Maradona parlandoscelte fatte per la formazione iniziale e della partita che si aspetta dalla Nazionale azzurra. Sulla formazione iniziale «Aveva fatto bene la formazione del Mondiale, è normale continuare su questa strada. Ci sonoassenze, ma c’è Grealish in buona forma. È giusto continuare così».sull’Italia «È una squadra molto esperta, con giocatori a centrocampo come Jorginho, Verratti e Barella. Diqualche immagine. Sappiamo che è una squadra forte e sarà una partita difficile». L'articolo ilNapolista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Southgate: «#Retegui? Abbiamo visto solo delle immagini» A Rai Sport: «L'#Italia è una squadra molto esperta sarà… - TUTTOJUVE_COM : Inghilterra, Southgate: 'Italia forte soprattutto a centrocampo, sarà difficile. Retegui...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Inghilterra, Southgate: 'L'Italia è molto forte, soprattutto a centrocampo, su Retegui...' - enrick81 : @Tvottiano @Boomerissima2 @carlo234556 @famigliasimpson @napoliforever89 @CIAfra73 @DursoAVita1 @1vs100tw… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Inghilterra, Southgate: 'L'Italia è molto forte, soprattutto a centrocampo, su Retegui...' -

CT : GarethFormazioni ufficiali Italia - Inghilterra, il pronostico sui marcatori Mancini l'aveva detto. E non s'è rimangiato la promessa: Mateo, cannoniere del Tigre ed ...La grande novità è l'italo - argentino Mateoche sarà proposto al centro dell'attacco. ...analyst di BetFlag non propongono favoriti gli azzurri ma la formazione allenata Garethanche ...... Jorginho, Verratti; Berardi,, Pellegrini. Ct: Mancini. INGHILTERRA (4 - 3 - 3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish. Ct:

Italia-Inghilterra, le formazioni ufficiali: esordio per Retegui ... Footballnews24.it

Roberto Mancini ha scelto alla fine Retegui in attacco contro l’Inghilterra, che risponde con il tridente Saka, Kane e Foden. Italia-Inghilterra, le formazioni ufficiali ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di ...Debutto subito da titolare per l'italo-argentino Mateo Retegui, in attacco con Berardi e Pellegrini. Centrocampo con Barella, Jorginho e Verratti. Toloi dal 1' in difesa. Saka, Kane e Grealish ...