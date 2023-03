Sorprende il padre malato dandogli segretamente rene: quando lo scopre lui scoppia in lacrime (Di giovedì 23 marzo 2023) Una storia particolarmente toccante arriva dagli Stati Uniti. Delayne Ivanowski, nativa del Missouri, ha donato segretamente un rene a suo padre, John. L’uomo di 60 anni soffriva di nefropatia da immunoglobuline A , chiamata anche morbo di Berger. Una patologia che porta a una produzione anormale di anticorpi, causando insufficienza renale. Il padre di famiglia doveva quindi essere sottoposto a dialisi per quattro o cinque ore, quattro giorni alla settimana. I In attesa di un trapianto si era sempre rifiutato di farsi fare questo regalo dalla figlia, un’infermiera di 25 anni. Era preoccupato per lei perché aveva già perso un figlio, morto di cancro. Ma lei ha comunque seguito la sua idea. Un video riprende il momento della scoperta. Si tratta del momento in cui un papà scopre che il donatore che gli ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 marzo 2023) Una storia particolarmente toccante arriva dagli Stati Uniti. Delayne Ivanowski, nativa del Missouri, ha donatouna suo, John. L’uomo di 60 anni soffriva di nefropatia da immunoglobuline A , chiamata anche morbo di Berger. Una patologia che porta a una produzione anormale di anticorpi, causando insufficienza renale. Ildi famiglia doveva quindi essere sottoposto a dialisi per quattro o cinque ore, quattro giorni alla settimana. I In attesa di un trapianto si era sempre rifiutato di farsi fare questo regalo dalla figlia, un’infermiera di 25 anni. Era preoccupato per lei perché aveva già perso un figlio, morto di cancro. Ma lei ha comunque seguito la sua idea. Un video riprende il momento della scoperta. Si tratta del momento in cui un papàche il donatore che gli ...

