“Sono morti | un grande dolore” Ezio Greggio | la commozione in diretta tv | pubblico in lacrime VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 marzo 2023)si emoziona a La tv dei 100, il programma di Piero Chiambretti su Canale 5. Oltre a lui c’era anche l’immancabile spalla Enzo Iacchetti, da sempre amico e collega a Striscia la Notizia. Come tutti gli altri ospiti precedenti, i duestati bersagliati all’interessante interrogatorio dei bambini protagonisti del programma. E chiaramente i due sisbottonati non poco nel raccontare la loro vita privata e lavorativa. Ad un tratto, alla Tv dei 100, un bimbo ha chiesto a Iacchetti se fosse geloso dell’amico. Enzo a questo punto ha risposto: “Certo che lo, ma è una gelosia buonissima”. A questo punto prende la parola ancheche dice: “È vero io e il mio socio siamo gelosi. Ma considero Enzino come mio fratello visto che io non ne ho, a ...