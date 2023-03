Sondaggi Ipsos: Fdi in difficoltà, cresce il Pd (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono due i punti di consenso guadagnati dal Pd da quando Elly Schlein è stata eletta segretaria del partito. A sostenerlo sono i Sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera e pubblicati il 16 marzo. Secondo la rilevazione, se si votasse oggi i dem raccoglierebbe il 19% dei consensi. Resta però ancora lontana Fratelli d’Italia, seppur in flessione di sette decimi al 30,3%. Il Pd può comunque festeggiare per la ritrovata centralità all’interno dell’area di centrosinistra. I democrat sono infatti tornati davanti al Movimento 5 Stelle calato di sette decimi al 16,8%. Non incrementa il proprio bottino di consensi Azione/Italia Viva in crescita di appena due decimi al 6,2%. Il duo Renzi e Calenda sperava di intercettare il voto riformista dato in probabile uscita dopo l’avvento di Schlein. Per ora questo evento non è accaduto. Nel ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono due i punti di consenso guadagnati dal Pd da quando Elly Schlein è stata eletta segretaria del partito. A sostenerlo sono irealizzati daper il Corriere della Sera e pubblicati il 16 marzo. Secondo la rilevazione, se si votasse oggi i dem raccoglierebbe il 19% dei consensi. Resta però ancora lontana Fratelli d’Italia, seppur in flessione di sette decimi al 30,3%. Il Pd può comunque festeggiare per la ritrovata centralità all’interno dell’area di centrosinistra. I democrat sono infatti tornati davanti al Movimento 5 Stelle calato di sette decimi al 16,8%. Non incrementa il proprio bottino di consensi Azione/Italia Viva in crescita di appena due decimi al 6,2%. Il duo Renzi e Calenda sperava di intercettare il voto riformista dato in probabile uscita dopo l’avvento di Schlein. Per ora questo evento non è accaduto. Nel ...

