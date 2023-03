Sondaggi, due buone notizie (e una cattiva) per Giorgia Meloni (Di giovedì 23 marzo 2023) Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: i Sondaggi vanno presi con le pinze e soprattutto valutati sul longo periodo, non tanto di settimana in settimana. Senza dimenticare, inoltre, che ogni casa Sondaggistica assegna qualche punto percentuale in più a questo o quel candidato. Comunque, la Supermedia realizzata da Agi e Youtrend qualche indicazione significativa la dà. Partiamo dal Pd di Elly Schlein. È fuori di dubbio che l’arrivo del nuovo segretario abbia dato una spintarella al partito che fu di Enrico Letta e che stava crollando nei Sondaggi. I dem continuano a salire come fanno ormai da qualche settimana e hanno quasi raggiunto nuovamente il livello delle elezioni di settembre. Parliamo di un 19,7%, +0,9% rispetto alla settimana scorsa, che in larga parte sembra strappato alle liste di centrosinistra e al Movimento Cinque Stelle. Il ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 marzo 2023) Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: ivanno presi con le pinze e soprattutto valutati sul longo periodo, non tanto di settimana in settimana. Senza dimenticare, inoltre, che ogni casastica assegna qualche punto percentuale in più a questo o quel candidato. Comunque, la Supermedia realizzata da Agi e Youtrend qualche indicazione significativa la dà. Partiamo dal Pd di Elly Schlein. È fuori di dubbio che l’arrivo del nuovo segretario abbia dato una spintarella al partito che fu di Enrico Letta e che stava crollando nei. I dem continuano a salire come fanno ormai da qualche settimana e hanno quasi raggiunto nuovamente il livello delle elezioni di settembre. Parliamo di un 19,7%, +0,9% rispetto alla settimana scorsa, che in larga parte sembra strappato alle liste di centrosinistra e al Movimento Cinque Stelle. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ??Pubblicata la supermedia dei #sondaggi. #Meloni: esulta, ma deve fare i conti con una cattiva notizia ?? #Lega #Fdi… - vivinbaro : RT @LucaBellinzona: Ci sono due modi di fare politica: c’è chi segue i sondaggi e fa ciò che conviene, come #Conte, e c’è chi fa ciò che se… - giadastellato : RT @LucaBellinzona: Ci sono due modi di fare politica: c’è chi segue i sondaggi e fa ciò che conviene, come #Conte, e c’è chi fa ciò che se… - Nick20717115 : RT @LucaBellinzona: Ci sono due modi di fare politica: c’è chi segue i sondaggi e fa ciò che conviene, come #Conte, e c’è chi fa ciò che se… - paglialunga00 : RT @LucaBellinzona: Ci sono due modi di fare politica: c’è chi segue i sondaggi e fa ciò che conviene, come #Conte, e c’è chi fa ciò che se… -