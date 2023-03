Sole in tutta Italia, pioggia solo in Liguria (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Sarà un'altra giornata all'insegna del tempo stabile su quasi tutta l'Italia, con temperature miti e Sole in buona parte delle regioni, fatta eccezione per quelle settentrionali. Secondo gli aggiornamenti del Centro meteo Italiano, al Nord, al mattino, è prevista una nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo qualche pioggia sulla Liguria. Al pomeriggio locali fenomeni anche lungo l'arco alpini con neve oltre i 2300 metri. In serata ancora fenomeni isolati tra Liguria e settori alpini, con quota neve in calo fin verso i 1900-2000 metri, variabilità asciutta altrove. Al mattino è previsto tempo stabile al Centro con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo stabile, con cieli ... Leggi su agi (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Sarà un'altra giornata all'insegna del tempo stabile su quasil', con temperature miti ein buona parte delle regioni, fatta eccezione per quelle settentrionali. Secondo gli aggiornamenti del Centro meteono, al Nord, al mattino, è prevista una nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo qualchesulla. Al pomeriggio locali fenomeni anche lungo l'arco alpini con neve oltre i 2300 metri. In serata ancora fenomeni isolati trae settori alpini, con quota neve in calo fin verso i 1900-2000 metri, variabilità asciutta altrove. Al mattino è previsto tempo stabile al Centro con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo stabile, con cieli ...

