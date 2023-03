Sofia Goggia commenta il presunto flirt con Massimo Giletti | “Non rompermi i coglio** La risposta a Le Iene

(Di giovedì 23 marzo 2023) “Che belva si sente,?”. È partito tutto da questa domanda. Francesca Fagnani, in occasione dell’intervista al giornalista di Non è l’Arena a Belve, ha davvero scatenato il gossip.in quell’occasione aveva dichiarato di avere una donna nella sua vita, cercando di non sbilanciarsi troppo. Il riferimento aera apparso però parecchio immediato: “Amo le montagne, del resto vengo proprio da un paese di montagna. Ci sono cresciuto”. I due non avevano ancora confermato o smentito il gossip. Qualche giorno fa la sciatrice è stata raggiunta da Lee, dopo qualche domanda di troppo sul gossip,ha finalmente dato la sua versione dei fatti. L’intervista è andata in onda martedì 21 marzo in occasione di un nuovo appuntamento del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : 4? coppe in assoluto 3? coppe di discesa consecutive 2?° posto nell'ultima discesa di stagione 1? sola Sofia Goggia… - ItaliaTeam_it : DIVINA SOFIA! ???? “Pazzesco! Cosa voglio di più da questa stagione?”. Nella libera di Soldeu, Goggia arriva seconda… - Eurosport_IT : Sofia Goggia chiude la stagione di discesa con un podio a Soldeu ??????????vittorie ?????? secondi posti Mica male ques… - Piergiulio58 : Dalla palestra alle piste, Sofia Goggia a 360°: ma su Giletti non risponde. - charlitosbabe : RT @ChA16rLes: “Ma Leclerc sei?!” Sofia Goggia una di noi?? -

... Matteo Paolillo , svestiti i panni di Edoardo Conte, è ai primi posti in classifica con la sigla tormentone diventata portafortuna della sciatricee alla Fashion Week di Milano era in ...ha vinto per la quarta volta la coppa del mondo di discesa libera , dopo averla messa in bacheca nel 2018, 2021 e 2022. La matematica è arrivata nella discesa di Kvitfjell in Norvegia, lo ...Il muscolo in questione sarebbe quello di Massimo Giletti , conduttore di Non È L'Arena su La7, che sembrerebbe pulsare ardentemente per una star delle piste da sci, cioè. Da settimane ...

In un servizio Le Iene hanno provato a far esporre Sofia Goggia in merito alla sua presunta relazione con il giornalista Massimo Giletti, ma senza alcun risultato ...Raggiunta da Le Iene, Sofia Goggia ha risposto al gossip sul presunto flirt con Massimo Giletti, che circola negli ultimi tempi ...