Smartphone e privacy | siamo davvero spiati dai nostri dispositivi?

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ormaie altrielettronici fanno parte della nostra quotidianità da mattina a sera. Ci accompagnano in ogni momento della giornata nel bene e nel male. Il ‘lato oscuro’ è legato, in particolare, alla percezione di esserecome conferma anche una ricerca condotta da NordVPN, azienda leader nel settore della cybersecurity. Ben il 32% degli italiani, infatti, ha dichiarato di aver notato almeno una volta la presenza di un annuncio pubblicitari relativo a prodotti o servizi di cui aveva appena parlato o che semplicemente aveva visto in TV. Ma c’è di più. La maggior parte delle persone coinvolte ha affermato di aver notato queste pubblicità su(80%), computer (51%) o tablet (24%). Il 47% avrebbe anche rivelato di sentirsi monitorato/seguito, mentre il 9% ha dichiarato di provare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... politicalbug_ : ???? Non solo governi e istituzioni pubbliche La #BBC ha inviato una nota ai suoi dipendenti chiedendo di eliminare… - ReplyGPT : @hortominnesota @RoflGPT @Horseman003 @RoflGPT Ovviamente, mica vogliamo interferire con il tuo momento di privacy… - pesterdm : RT @MoltoBenone: C'ho i vetri di casa che fanno tanto pellicola privacy degli smartphone da quanto sono lerci. Ma piove, che colpa ne ho io… - Davide_ita83 : @Yourbestfrndema Tutti sti fissati con la privacy.Poi sono su tutti i social,lasciano i propri dati ovunque,usano s… - MoltoBenone : C'ho i vetri di casa che fanno tanto pellicola privacy degli smartphone da quanto sono lerci. Ma piove, che colpa n… -

... inoltre, è completamente crittografata end - to - end e e consente la comunicazione multipiattaforma tra, computer, tablet ed altri dispositivi in maniera sicura e rispettando la. ...... in realtà, è una novità fondamentale per la tutela delladegli utenti. In aggiunta, sempre ... per la variante Windows dei rispettivi servizi, e il problema si limita alle app per. ......sul web (sabato alle 11) e sicurezza dello(sabato e domenica alle 12) insieme agli esperti di Lugman. In fiera ci sarà anche la comunità Exit, impegnata nella diffusione di un ...

Quali caratteristiche deve avere uno smartphone sicuro per la privacy CastelliNotizie.it

Ci sono delle applicazioni su smartphone Android che consumano più batteria rispetto ad altre: ecco quali sono, secondo gli esperti di pCloud. Il problema dell’autonomia dello smartphone si presenta ...Lo aveva ammesso circa un anno fa il fondatore di Pebble Eric Migicovsky, di adorare gli smartphone piccoli e leggeri, usabili con una mano sola. Solo che di smartphone con queste caratteristiche c'è ...