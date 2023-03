Sky – Manchester United e Chelsea su Osimhen: il Napoli chiede una cifra clamorosa (Di giovedì 23 marzo 2023) Calciomercato Napoli: Manchester United e Chelsea vogliono Victor Osimhen, Aurelio De Laurentiis lo cede solo per una cifra oltre i 150 milioni di euro. Non è una novità che i grandi club di Premier League abbiano messo gli occhi su Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli autore di 21 gol in campionato e 25 stagionali. Ciò che sorprende, però, è il prezzo base che il presidente De Laurentiis ha fissato per il giocatore: 150 milioni di sterline, ovvero 170 milioni di euro. La notizia arriva dalla redazione di Sky Sports, che ha rivelato come il Napoli abbia risposto all’interesse di Manchester United e Chelsea con una richiesta altissima. Ma non sono solo le squadre inglesi ad essere ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 marzo 2023) Calciomercatovogliono Victor, Aurelio De Laurentiis lo cede solo per unaoltre i 150 milioni di euro. Non è una novità che i grandi club di Premier League abbiano messo gli occhi su Victor, l’attaccante delautore di 21 gol in campionato e 25 stagionali. Ciò che sorprende, però, è il prezzo base che il presidente De Laurentiis ha fissato per il giocatore: 150 milioni di sterline, ovvero 170 milioni di euro. La notizia arriva dalla redazione di Sky Sports, che ha rivelato come ilabbia risposto all’interesse dicon una richiesta altissima. Ma non sono solo le squadre inglesi ad essere ...

