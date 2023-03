Siviglia era vicinissimo a Kvara per circa 6mln: Monchi lo rifiutò (Di giovedì 23 marzo 2023) Mundo Deportivo – Siviglia era vicinissimo a Kvara per circa 6mln: Monchi lo rifiutò. Il retroscena incredibile svelato dal quotidiano spagnolo: Kvaratskhelia poteva essere del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 23 marzo 2023) Mundo Deportivo –eraa Kvara perlo. Il retroscena incredibile svelato dal quotidiano spagnolo: Kvaratskhelia poteva essere del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvione : 'Napoli, Kvaratskhelia era del Siviglia ma Monchi rifiutò. Andrà in Premier' - sportli26181512 : Agente #Kvaratskhelia: 'Era del Siviglia, Monchi rifiutò. Andrà in Premier': Pablo Ceijas svela un retroscena di me… - NapoliAddict : Agente Kvaratskhelia: 'Era del Siviglia, Monchi rifiutò. Andrà in Premier' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli… - annamaria_ff : @francang1950 No, ci sono stata qualche anno fa prima della pandemia. L'hotel era proprio li. È stata una splendida… - 11contro11 : UFFICIALE - #Siviglia, si chiude l'era targata Jorge Sampaoli #Estero #11contro11 -