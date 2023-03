Sinner | «Ho 21 anni | sto lavorando molto sul fisico Giocare con Alcaraz mi rende migliore»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 marzo 2023) Jsi avvicina al Master 1000 di Miami, dopo la sconfitta subita in semifinale a Indian Wells contro il nuovo numero uno del ranking mondiale Carlos. L’altoatesino ha rilasciato un’intervista all’Atp a poche ore dall’esordio nel torneo, al via domani: «Daimparo, penso che mi renda un giocatore. Mi spinge al limite, ed è quello che provo a fare con lui. Ora lui è a un livello un po’ più alto del mio. L’anno scorso ha avuto una stagione incredibile, ora è tornato numero 1 del mondo. Punto a raggiungere quel che ha ottenuto, so che potenzialmente posso farcela, ma devo lavorare duro». A Miami l’italiano, 11 del ranking, esordisce contro il numero 58, il serbo Laslo Djere: «Ho iniziato bene la stagione. Ho vinto un torneo a Montpellier, fatto la ...