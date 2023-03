Sinner-Djere in tv | ATP Miami 2023 | quando inizia | orario | programma | streaming

(Di giovedì 23 marzo 2023) Torna in campo Jannikdopo la meravigliosa semifinale raggiunta a Indian Wells. L’altoatesino comincia la sua campagna a, torneo che gli evoca dolci ricordi dopo la finale raggiunta a sorpresa nel 2021, a meno di 20 anni d’età. L’azzurro la settimana scorsa si è fermato al penultimo atto contro Carlos Alcaraz dopo il bellissimo successo contro Taylor Fritz, oltre alle vittorie con Richard Gasquet, Adrian Mannarino e Stan Wawrinka. Sulla strada questa settimana ci potrebbe essere ancora Alcaraz in semifinale. Il secondo turno gli mette di fronte Laslo: il serbo ha battuto al primo turno l’australiano Aleksandar Vukic e ha già sconfitto in due circostanze su tre, nel 2019 a Budapest e nel 2020 a Kitzbuhel, in entrambi i casi sulla terra battuta. Il match tra Jannike ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Jannik #Sinner ???? esordirà domani a Miami attorno alle 17:30-18:00 contro Laslo Djere sul campo Butch Buchholz #MiamiOpen - GeorgeSpalluto : #Sinner v Djere domani secondo match dalle 16 - 1987_Lorenza : RT @FiorinoLuca: Jannik #Sinner ???? esordirà domani a Miami attorno alle 17:30-18:00 contro Laslo Djere sul campo Butch Buchholz #MiamiOpen - Deiana_Luca9 : RT @giovannipelazzo: [10] Jannik #Sinner ???? sarà l'unico italiano impegnato domani nel day 4 del #MiamiOpen. L'azzurro affronterà Laslo D… - giovannipelazzo : [10] Jannik #Sinner ???? sarà l'unico italiano impegnato domani nel day 4 del #MiamiOpen. L'azzurro affronterà Lasl… -

...00: (3) Ruud vs Ivashka BUTCH BUCHOOLZ Ore 16:00 - Pella vss (24) Shapovalov a seguire - (10)vsa seguire - Huesler vs (16) Paul a seguire - (15) Kvitova vs Noskova a seguire - ...Le quote diCome prevedibile, le quote sono estremamente sbilanciate in favore di: tutti i principali siti scommesse , da questo punto di vista, hanno pochissimi dubbi. La ...... JannikONLY ITALY Janniksi avvicina al Master 1000 di Miami, dopo la sconfitta ... A Miami l'italiano, 11 del ranking, esordisce contro il numero 58, il serbo Laslo: " Ho iniziato ...

Sinner-Djere pronostico, Atp Miami: Jannik + Under 19.5 a 1.93 La Gazzetta dello Sport

Il secondo turno gli mette di fronte Laslo Djere: il serbo ha battuto al primo turno l’australiano Aleksandar Vukic e ha già sconfitto in due circostanze su tre Sinner, nel 2019 a Budapest e nel 2020 ...Sarà Laslo Djere il primo avversario di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami. Torneo in cui l'italiano ha raggiunto la finale nel 2021, con la sconfitta contro Hubi Hurkacz, e in cui vuole provare ...