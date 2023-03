Simona Ventura | scelta la data delle seconde nozze | una cerimonia all’insegna del lusso

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ormai è ufficiale!ha scelto quando andrà all’altare con Giovanni Terzi: ecco come sarà il matrimonio più atteso dell’anno. Attesissimo dai fan e da tutto il pubblico dei telespettatori italiani, il matrimonio die Giovanni Terzi si prospetta una festa senza precedenti., eleganza e sfarzo sono le prerogative di questache tutti aspettiamo con ansia, dal momento in cui i due hanno annunciato di volersi promettere amore eterno. Ancora non si avevano notizie, tuttavia, riguardo lafatidica. Ma ora, finalmente, lo possiamo svelare! Fonte: ANSA –, la– Grantennistoscana.itQuestaè la ...