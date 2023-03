Sicurezza stradale,Tursi (Fiab): "Preoccupa lo strabismo di chi non vede velocità e uso cellulari" (Di giovedì 23 marzo 2023) Ieri al ministero dei Trasporti "è stato un incontro interlocutorio: il ministro ha ascoltato le varie realtà di utenti e imprese dei trasporti, un po' tutto il mondo del trasporto. Molte richieste ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Ieri al ministero dei Trasporti "è stato un incontro interlocutorio: il ministro ha ascoltato le varie realtà di utenti e imprese dei trasporti, un po' tutto il mondo del trasporto. Molte richieste ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Stasera alle 20.30 su RAI UNO lavoro, cantieri, acqua, ambiente, sicurezza stradale, giovani, l’Italia del futuro,… - matteosalvinimi : Questa mattina al MIT incontro sulla sicurezza stradale, raccogliendo proposte e contributi da parte di aziende, as… - vigilidelfuoco : Obiettivo: migliorare le tecniche di soccorso a persone bloccate in auto per un incidente stradale. A #Fermo simul… - News24_it : Sicurezza stradale,Tursi (Fiab): 'Preoccupa lo strabismo di chi non vede velocità e uso cellulari' - infoitinterno : Sicurezza stradale, le prime misure ad aprile -