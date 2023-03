Sicilia sempre più connessa con Windtre

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 marzo 2023 –continua ad estendere la copertura ultrarapida sul territorio nazionale e porta la tecnologia FTTH di Open Fiber ad Alcamo, localitàna nota per il suo vino DOC e le spiagge di sabbia finissima. Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di, ha commentato: “l’arrivo della copertura ultraveloce ad Alcamo offre a cittadini, turisti e imprese del territorio un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per qualità e affidabilità. La rete in fibra ottica – continua il manager – rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per sostenere il tessuto produttivo e favorirne l’evoluzione attraverso le soluzioni digitali, oltre a supportare i servizi evoluti nell’ambito dell’intrattenimento e la fruizione di contenuti in streaming e on-demand“, conclude ...