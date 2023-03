Siccità, l’allarme dei consorzi per la gestione dell’acqua: “Intervenire prima che sia a rischio la coesione sociale” (Di giovedì 23 marzo 2023) “È a rischio la coesione sociale del paese. Serve urgentemente un’autorità nazionale per dirimere gli inevitabili contrasti sull’uso della risorsa”. l’allarme è lanciato dal presidente dell’Associazione Nazionale dei consorzi per la gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) che ogni settimana monitora l’andamento della situazione idrica del paese. Una situazione che potrebbe generare conflitti tra i diversi utilizzatori della risorsa irrigua. Anzi, i primi segnali di tensione si sono già manifestati. Nel “Triangolo del Riso”, al confine tra il Piemonte e la Lombardia, mercoledì mattina una cinquantina di risicoltori novaresi ha manifestato la preoccupazione sulla distribuzione di acqua da parte del consorzio Irriguo Est Sesia che li vedrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) “È aladel paese. Serve urgentemente un’autorità nazionale per dirimere gli inevitabili contrasti sull’uso della risorsa”.è lanciato dal presidente dell’Associazione Nazionale deiper lae la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) che ogni settimana monitora l’andamento della situazione idrica del paese. Una situazione che potrebbe generare conflitti tra i diversi utilizzatori della risorsa irrigua. Anzi, i primi segnali di tensione si sono già manifestati. Nel “Triangolo del Riso”, al confine tra il Piemonte e la Lombardia, mercoledì mattina una cinquantina di risicoltori novaresi ha manifestato la preoccupazione sulla distribuzione di acqua da parte delo Irriguo Est Sesia che li vedrebbe ...

