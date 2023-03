Siccità, Coldiretti: Produzione agricola a rischio, soprattutto mais e riso (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – “Siamo particolarmente preoccupati se la situazione non dovesse cambiare nelle prossime settimane perché rischiamo di perdere una maggiore Produzione agricola di quanto se ne è già persa nel 2022, quando il danno economico sulla filiera fu di 6 miliardi di euro. E visto che nel 2023 c’è una riduzione delle precipitazioni del 30% rispetto al 2022”. E’ l’allarme lanciato da Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, interpellato dall’Adnkronos sull’emergenza Siccità. “I settori che rischiano di più sono il comparto cerealicolo con anche le fienagioni necessarie per gli allevamenti e l’ortofrutticolo – aggiunge precisando che in questa stagione si sta seminando il mais e il riso, laddove si stima che ci sarà per il riso una riduzione della coltivazione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – “Siamo particolarmente preoccupati se la situazione non dovesse cambiare nelle prossime settimane perché rischiamo di perdere una maggioredi quanto se ne è già persa nel 2022, quando il danno economico sulla filiera fu di 6 miliardi di euro. E visto che nel 2023 c’è una riduzione delle precipitazioni del 30% rispetto al 2022”. E’ l’allarme lanciato da Ettore Prandini, presidente di, interpellato dall’Adnkronos sull’emergenza. “I settori che rischiano di più sono il comparto cerealicolo con anche le fienagioni necessarie per gli allevamenti e l’ortofrutticolo – aggiunge precisando che in questa stagione si sta seminando ile il, laddove si stima che ci sarà per iluna riduzione della coltivazione di ...

