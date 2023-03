Sì unanime della Camera alla commissione d'inchiesta sul caso Orlandi (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Sì unanime dell'aula della Camera alla costituzione di una commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Prima del voto l'aula ha tributato un lungo applauso ai familiari, che hanno assistito alla seduta dalle tribune di Montecitorio. Ora il testo passa all'esame del Senato. I sì sono stati 245 su 245 votanti. "Un atto doveroso nei confronti di chi non si è mai arreso" "Con l'istituzione della commissione di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori possiamo finalmente attuare la volontà condivisa, nelle istituzioni e nel Paese, di fare piena luce su questa drammatica vicenda", dichiara, in una nota, il presidente ... Leggi su agi (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Sìdell'aulacostituzione di unadisulla scomparsa di Emanuelae di Mirella Gregori. Prima del voto l'aula ha tributato un lungo applauso ai familiari, che hanno assistitoseduta dalle tribune di Montecitorio. Ora il testo passa all'esame del Senato. I sì sono stati 245 su 245 votanti. "Un atto doveroso nei confronti di chi non si è mai arreso" "Con l'istituzionedisulla scomparsa di Emanuelae Mirella Gregori possiamo finalmente attuare la volontà condivisa, nelle istituzioni e nel Paese, di fare piena luce su questa drammatica vicenda", dichiara, in una nota, il presidente ...

