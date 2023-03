Si sottrae a ordine carcerazione di 25 anni, arrestato (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’aprile dello scorso anno fu sottoposto ad un provvedimento di fermo in quanto ritenuto autore, insieme ad altre cinque persone, a vario titolo, del furto dalla Basilica di San Domenico Maggiore di Napoli, e della ricettazione del preziosissimo dipinto riproducente l’icona Cristo Benedicente, meglio conosciuto come “Salvator Mundi”, attribuito alla Scuola di Leonardo Da Vinci, risalente al XVI secolo. Ieri pomeriggio è stato arrestato dalla Polizia, questa volta per associazione per delinquere finalizzata alla rapina, porto abusivo di armi da fuoco, ricettazione, evasione, oltraggio a pubblico ufficiale e reati in materia di falso. L’uomo, il 15 febbraio scorso, si era sottratto ad un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura di Benevento a seguito di revoca della detenzione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’aprile dello scorso anno fu sottoposto ad un provvedimento di fermo in quanto ritenuto autore, insieme ad altre cinque persone, a vario titolo, del furto dalla Basilica di San Domenico Maggiore di Napoli, e della ricettazione del preziosissimo dipinto riproducente l’icona Cristo Benedicente, meglio conosciuto come “Salvator Mundi”, attribuito alla Scuola di Leonardo Da Vinci, risalente al XVI secolo. Ieri pomeriggio è statodalla Polizia, questa volta per associazione per delinquere finalizzata alla rapina, porto abusivo di armi da fuoco, ricettazione, evasione, oltraggio a pubblico ufficiale e reati in materia di falso. L’uomo, il 15 febbraio scorso, si era sottratto ad undi esecuzione per la, emesso dalla Procura di Benevento a seguito di revoca della detenzione ...

