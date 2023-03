(Di giovedì 23 marzo 2023) Il magistrato Ciro Santoriello, titolare dell'inchiesta "Prisma". In alto, un 'meme' ironico con il pm mascherato da Osimhen

Il magistrato Ciro Santoriello, titolare dell'inchiesta "Prisma". In alto, un 'meme' ironico con il pm mascherato da Osimhen... tra di loro anche uncon indosso una maglietta con la Z, simbolo della guerra. Cosa ... Dopo il breve filmanto e la relativa foto, il padrevia, ma le immagini hanno subito fatto il giro ......è chiamato a esternare la sua opinione su quanto verte sulla squadra della quale è notoda ... Alle 17 nel Refettorio del complesso di Santa Maria Novellail neo - minimalismo per uomo e per ...

Si sfila il pm 'tifoso', la Juve spera - Sport - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

"Ringraziamo le forze dell'ordine che hanno evitato conseguenze gravi ieri a Napoli". Sono le parole del prefetto di Napoli, Claudio Palomba,.I supporter tedeschi sono entrati in contatto con le forze dell’ordine, schierate in tenuta antisommossa, dopo aver tentato di forzare il cordone di sicurezza che era stato creato. I supporter tedesch ...