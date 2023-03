Si gonfia la Rete…gui | ma non basta | Italia ko contro l’Inghilterra alle qualificazioni a EURO2024

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 marzo 2023) Esordio con sconfitta per la Nazionalenaagli Europei del 2024, la squadra di Roberto Mancini non potrà permettersi altri passi falsi nei prossimi appuntamenti. Colpo grosso delal ‘Maradona’, gli azzurri hanno pagato un brutto primo tempo. Partenza sprint della squadra di Southgate che ha provato subito a mettere le cose in chiaro, la risposta dell’è arrivata solo nella ripresa. Confermate le anticipazioni della vigilia, Mancini schiera subito Retegui, al suo fianco Pellegrini e Berardi.risponde con Kane, Saka e Grealish. Partenza sprint degli ospiti e diverse occasioni nei primi minuti. La gara si sblocca dopo 13 minuti con Rice. Gli azzurri sono in difficoltà, Bellingham sfiora il raddoppio. Pericoloso Phillips, prima ...