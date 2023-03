Settore Giovanile | Under 15 | bel test

Leggi su seriea24

(Di giovedì 23 marzo 2023) Presso il campo parrocchiale sintetico della società A.S.D. San Paolo si è svolto mercoledì 22 marzo un interessanteamichevole di allenamento congiunto tra l’15 del Modena, allenata da Mirco Martinelli – al 4^ posto nel girone C del campionato nazionale di categoria e già aritmeticamente qualificata per i playoff – e la Rappresentativa15 Regionale guidata Gabriele Turci che annovera tra le sue fila tutte le migliori realtà del calcio emiliano-romagnolo. 6-0 il risultato finale a favore dei gialloblù con tripletta di Samuel Wiafe e gol di Mattia Balzano, Federico Benassi ed Alessandro Bertolini. Lunedì 20 marzo, per l’11^ giornata di ritorno del campionato regionale Pro, si è invece recuperato il derby in famiglia tra le13 di Massimo Pellegrini e Christian Cavazzoni. 4-4 il risultato tecnico ...